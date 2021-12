Massimo Ferrero arrestato per «reati societari e bancarotta» | la Sampdoria non è coinvolta

Advertising

sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Arrestato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Accuse di bancarotta. Sampdoria non coinvolt… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - simonerovere3 : RT @petergomezblog: Massimo Ferrero, arrestato il presidente della Sampdoria: è accusato di bancarotta - ArturoDb72 : RT @sportface2016: +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ferrero

Calcio e Finanza

... Boves e dintorni, passando da Mario Martini a Luigi Pellegrino, Rosanna Pellegrino, Ettore,... Giorgio Olivero, Luigi Barbano, Grazia Bertano (anche vincitrice, in precedenza),Macagno, ...Via Chabot, via Ferrari, dentro Colley, Yoshida e alDragusin. Poi c'è poco altro da fare. ... disposto a mollare tutto per raggiungeree provare a salvare la Sampdoria? Va bene che ...Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Secondo quanto si apprende, la squadra ligure non è ...Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Il club blucerchiato non ...