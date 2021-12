Le ultimissime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Inter

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Nell’ultima giornata della fase a gironi l’arriva al Bernabeu per sfidare il, gara che può valere il primo posto nel gruppo D. I nerazzurri sono matematicamente qualificati agli ottavi di finale, pertanto potranno giocarsi il primato senza troppi assilli. Quegli ottavi di finale tanto voluti nelle stagioni scorse, ma mai arrivati con Spalletti e Conte in panchina. Ancelotti non rischierà Benzema, infortunatosi sabato nella gara contro laSociedad. Spazio dunque per Jovic, supportato da Asensio e Vinicius. Altra assenza pesante è quella di Dani Ceballos, che sta ancora lavorando a parte. Simone Inzaghi ha perso Correa, out anche Darmian e Ranocchia. Dovrebbe però tornare titolare De Vrij, reduce da un brutto infortunio, conferme per Dumfries e Calhanoglu. Ci sarà in attacco Lautaro Martinez, dopo ...

Advertising

Pall_Gonfiato : #SerieA - Ecco le probabili scelte di #Mazzarri e #Juric per #CagliariTorino - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Genoa - #ultimissime #sulle #probabili - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Genoa - #ultimissime #sulle #probabili - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Atalanta - #ultimissime #sulle #probabili… - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Atalanta - #ultimissime #sulle #probabili -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle

Pensioni Per Tutti

io mi espongocose che ritengo meritino'. Soleil: 'Apprezzo il tuo carattere come sportivo e uomo fuori, ma credo che un o abbia delle posizioni, come concorrente in momenti hai scelto di ...Tra fan e detrattori a dire la propriavicende stavolta è stata Wendy Kay , la madre di ... Forse anche a causa di questedichiarazioni Wendy Kay ha sbottato, scrivendo a più riprese ...Come mettere il blush in stile Manga per seguire le tendenze 2022? La chiave per interpretare al meglio questa nuova tendenza 2022 è posizionare perfettamente il colore. Un trend particolarissimo, a b ...Un Natale green. Sempre più green. Ce lo chiede l’ambiente, ce lo chiede il clima impazzito. Per la festa più attesa dell’anno dovremmo riservare un regalo speciale al pianeta: alleggerire la nostra i ...