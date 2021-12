La Borsa torna a dare fiducia alla Juve: titolo +3,5% (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Juventus risale in Borsa, sulla spinta dell’aumento di capitale. Dopo una settimana in cui, soprattutto per l’indagine della Procura di Torino sui conti del club, il titolo bianconero aveva ceduto oltre il 10%, oggi le azioni della società torinese hanno visto una risalita nel primo giorno di contrattazioni della settimana. Il titolo della Juventus L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lantus risale in, sulla spinta dell’aumento di capitale. Dopo una settimana in cui, soprattutto per l’indagine della Procura di Torino sui conti del club, ilbianconero aveva ceduto oltre il 10%, oggi le azioni della società torinese hanno visto una risalita nel primo giorno di contrattazioni della settimana. Ildellantus L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie La Borsa torna a dare fiducia alla Juve: titolo +3,5%: La Juventus risale in Borsa, sulla spinta… - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: La Borsa torna a dare fiducia alla Juventus: titolo +3,5% a Piazza Affari - CalcioFinanza : La Borsa torna a dare fiducia alla Juventus: titolo +3,5% a Piazza Affari - FIRSTonlineTwit : Evergrande crolla di nuovo in Borsa: torna l'incubo default - FIRSTonline - orafinanza : Evergrande non può rimborsare il suo debito e torna la paura: tracollo in borsa (-20%) Leggi l'articolo:… -