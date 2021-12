Jennifer Lawrence | pancione da red carpet

(Di lunedì 6 dicembre 2021) L'attrice, che aspetta il primo figlio dal marito Cooke Maroney, ha sfilato raggiante alla première del nuovo kolossal Netflix Don't Look Up. E quando una giornalista le ha chiesto cosa la entusiasmi di più della maternità, tutta sorridente ha risposto: «Non lo so, devo ancora scoprirlo!»

Advertising

vera92 : RT @_diana87: La santissima Trinità: Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. #DontLookUp - harrysmix : RT @_diana87: La santissima Trinità: Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. #DontLookUp - _diana87 : La santissima Trinità: Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. #DontLookUp - Vmvoony : io sto prendendo con molta pacatezza questo ritorno di jennifer lawrence al cinema ma la verità è che non vedo l'or… - vera92 : RT @_diana87: Buongiorno con Jennifer Lawrence e il suo pancione alla premiere di #DontLookUp a New York ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lawrence

Vanity Fair.it

L'8 dicembre , in occasione della Festa dell'Immacolata, al cinema uscirà Don't look up , con protagonistie Leonardo di Caprio, rispettivamente una laureanda in astronomia e ...... Adam McKay ci riprova con una satira cinematografica impreziosita da un cast eccezionale: Leonardo DiCaprio,, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Mark ...Jennifer Lawrence è incinta ma è da quando ha dato l’annuncio che ha preferito vivere la gravidanza lontana dai riflettori ...Dopo mesi con cinema e teatri chiusi ora, con il super green pass, finalmente si può tornare a vedere un film sul grande schermo. E il mese di dicembre sarà ricco di pellicole, dall’avventura alla com ...