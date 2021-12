Greta Posca Non si arresta la corsa dei contagi. Nelle ultime 24 ore i nuovi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Greta Posca

Leggo.it

Non si arresta la corsa dei contagi. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 15.021, con un tasso di positività in crescita, dallo 2,6% registrato sabato al 2,9% di ieri, nonostante siano ...Il nostro paziente zero, il 48enne di Caserta, sue moglie e i suoi due figli. E casi a macchia di leopardo in tutta Europa: sono 33 casi i casi confermati di variante Omicron segnalati in ...Greta PoscaNon si arresta la corsa dei contagi. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 15.021, con un tasso di positività in crescita, dallo 2,6% registrato sabato al 2,9% di ieri, nonostante ...