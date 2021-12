Gol fatale: manager muore d’infarto esultando per il vantaggio dei suoi nel recupero (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il mondo del calcio è in lutto per la tragica scomparsa di un allenatore morto d’infarto dopo aver esultato per il gol nei minuti finali. La partita di seconda divisione egiziana, tra El Magd e El Zarca si è conclusa ieri con un finale al cardiopalma. La squadra di casa ha attaccato a testa bassa fino al 92 minuto, riuscendo infine ad ottenere i tre punti con un gol nei minuti di recupero. Una rete che ha fatto esplodere di gioia lo stadio e tutti i sostenitori della squadra, ma anche l’allenatore dell’El Magd: Adham El-Selhadar. In preda alla tensione agonistica, l’allenatore 53enne ha seguito l’incontro e lo sforzo dei suoi calciatori con grandissima partecipazione e quando è giunto il gol – ormai insperato a dire il vero – è esploso in una reazione di gioia incontenibile. Ben presto, però, quella che doveva essere ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il mondo del calcio è in lutto per la tragica scomparsa di un allenatore mortodopo aver esultato per il gol nei minuti finali. La partita di seconda divisione egiziana, tra El Magd e El Zarca si è conclusa ieri con un finale al cardiopalma. La squadra di casa ha attaccato a testa bassa fino al 92 minuto, riuscendo infine ad ottenere i tre punti con un gol nei minuti di. Una rete che ha fatto esplodere di gioia lo stadio e tutti i sostenitori della squadra, ma anche l’allenatore dell’El Magd: Adham El-Selhadar. In preda alla tensione agonistica, l’allenatore 53enne ha seguito l’incontro e lo sforzo deicalciatori con grandissima partecipazione e quando è giunto il gol – ormai insperato a dire il vero – è esploso in una reazione di gioia incontenibile. Ben presto, però, quella che doveva essere ...

