GF Vip 6 | Clarissa Selassiè contro la Cipriani e Manila

Leggi su solodonna

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Non sembra esserci pace per le sorelle, che sono state duramente criticate da FrancescaNazzaro per aver cucinato in occasione della cena etiope organizzata nella Casa. A difendere le due, seppur da lontano, è stata la più giovane delle tre:, che è stata eliminata lunedì scorso. Dopo che le tre sorellesono state divise e sono diventate tre distinti concorrenti i vipponi