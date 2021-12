Fiumi di droga dalle borgate al cuore di Palermo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Solo oggi i carabinieri hanno arrestato 31 persone, con l'ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e spaccio. Ma l'operazione denominata 'Pandora'... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Solo oggi i carabinieri hanno arrestato 31 persone, con l'ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e spaccio. Ma l'operazione denominata 'Pandora'...

Advertising

CCKKI : #Droga a fiumi nelle borgate di #Palermo, ricostruiti i canali dello spaccio. In un mese, 112 arresti. L'illecito… - IlFattoNisseno : Droga: a fiumi in borgate Palermo, in un mese 112 arresti - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: In un mese, 112 arresti. L'illecito giro d'affari, su base annua, è stato stimato in circa 3 milioni di euro in mano a… - GDS_it : «Pandora» è l’ultima di una serie di operazioni contro il traffico di droga a Palermo. Negli ultimi 35 giorni stat… - ilcirotano : Droga a fiumi nelle borgate di Palermo, ricostruiti i canali dello spaccio - -