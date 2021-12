Fear the Walking Dead rinnovato per la stagione 8, Kim Dickens torna nel ruolo di Madison (Di lunedì 6 dicembre 2021) Fear the Walking Dead proseguirà con l'ottava stagione che vedrà il ritorno di uno dei personaggi più amati, la Madison di Kim Dickens. Il nuovo episodio del Talking Dead show ha svelato due importanti novità che faranno felici i fan: non solo Fear the Walking Dead è stato rinnovato per un'ottava stagione, ma è stato anche annunciato il ritorno di Kim Dickens nel ruolo di Madison, la madre di Alicia creduta morta fin dalla quarta stagione. "Se esistesse un Monte Deadmore, ci sarebbe la faccia di Kim Dickens" ha commentato scherzosamente il capo del contenuto creativo del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 dicembre 2021)theproseguirà con l'ottavache vedrà il ritorno di uno dei personaggi più amati, ladi Kim. Il nuovo episodio del Talkingshow ha svelato due importanti novità che faranno felici i fan: non solotheè statoper un'ottava, ma è stato anche annunciato il ritorno di Kimneldi, la madre di Alicia creduta morta fin dalla quarta. "Se esistesse un Montemore, ci sarebbe la faccia di Kim" ha commentato scherzosamente il capo del contenuto creativo del ...

