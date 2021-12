F1, la Ferrari lascia Jeddah con qualche punto importante e parecchio amaro in bocca, non per colpa sua (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cosa lascia alla Ferrari il fine settimana del Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021? Oggettivamente poco, ma non per colpa della scuderia di Maranello. Sul neo-nato tracciato cittadino di Jeddah, infatti, le Rosse hanno ottenuto sicuramente meno di quel che avrebbero meritato. Da un lato, infatti, Carlos Sainz si è fatto male da solo, andando a sbagliare pesantemente nella Q2 di sabato, partendo quindi dalla 15a casella della griglia. Dall’altro lato Charles Leclerc, splendido quarto in griglia di partenza, ha visto la sua gara rovinata dopo il contatto con Sergio Perez in occasione della prima ripartenza dopo la bandiera rossa. Per questo motivo, ma non solo, la gara è divenuta non più lineare, con i due Ferraristi costretti a risalire ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cosaallail fine settimana del Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021? Oggettivamente poco, ma non perdella scuderia di Maranello. Sul neo-nato tracciato cittadino di, infatti, le Rosse hanno ottenuto sicuramente meno di quel che avrebbero meritato. Da un lato, infatti, Carlos Sainz si è fatto male da solo, andando a sbagliare pesantemente nella Q2 di sabato, partendo quindi dalla 15a casella della griglia. Dall’altro lato Charles Leclerc, splendido quarto in griglia di partenza, ha visto la sua gara rovinata dopo il contatto con Sergio Perez in occasione della prima ripartenza dopo la bandiera rossa. Per questo motivo, ma non solo, la gara è divenuta non più lineare, con i duesti costretti a risalire ...

