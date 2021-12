Draghi è il candidato perfetto al Quirinale (Di lunedì 6 dicembre 2021) "Ricordo ancora nel 2018, durante le consultazioni per la nascita del governo, che Berlusconi diceva delle cose incredibili del M5s: li chiamava 'turisti della democrazia'. Adesso siamo travolti da questa ondata irrazionale di gentilezza e di cordialità. E tutto il mondo è colorato e pieno di arcobaleni, compresi i 5 stelle", dice Claudio Cerasa. Per la successione di Sergio Mattarella al Quirinale, il profilo ideale sarebbe quello di "un ex governatore della Bce, con 9 mesi almeno a Palazzo Chigi, che abbia esperienza internazionale e conoscenza delle cancellerie", scherza il direttore del Foglio. "Il candidato numero uno per la presidenza della Repubblica è Mario Draghi. Ci sono molte incognite ma alla fine i partiti capiranno che in fondo è l'unica scelta possibile. Lo capirà soprattutto la destra: questa è la grande e ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 dicembre 2021) "Ricordo ancora nel 2018, durante le consultazioni per la nascita del governo, che Berlusconi diceva delle cose incredibili del M5s: li chiamava 'turisti della democrazia'. Adesso siamo travolti da questa ondata irrazionale di gentilezza e di cordialità. E tutto il mondo è colorato e pieno di arcobaleni, compresi i 5 stelle", dice Claudio Cerasa. Per la successione di Sergio Mattarella al, il profilo ideale sarebbe quello di "un ex governatore della Bce, con 9 mesi almeno a Palazzo Chigi, che abbia esperienza internazionale e conoscenza delle cancellerie", scherza il direttore del Foglio. "Ilnumero uno per la presidenza della Repubblica è Mario. Ci sono molte incognite ma alla fine i partiti capiranno che in fondo è l'unica scelta possibile. Lo capirà soprattutto la destra: questa è la grande e ...

