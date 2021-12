Dopo due perquisizioni, l'inchiesta Prisma va in pausa: il motivo e la situazione generale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Secondo quanto trapelato da SportMediaset, l'inchiesta Prisma, ovvero l'inchiesta con protagoniste le plusvalenze portate a termine negli ultimi anni dalla Juventus, si prende una pausa, Dopo aver raccolto svariato materiale in due perquisizioni differenti. Adesso i pm si concentreranno sull'esaminare tutte le carte sequestrate e, soprattutto, andranno alla ricerca del documento relativo a Cristiano Ronaldo, noto anche come "la carta che non dovrebbe esistere", citando una frase Chief Legal Officer bianconero Cesare Gabasio. Per il club bianconero, ad ogni modo, oggi sarà una giornata molto importante, siccome il club dovrà fornire tutti gli aggiornamenti necessari alla Covisoc che alla Procura della FIGC per il prossimo step delle indagini. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Secondo quanto trapelato da SportMediaset, l', ovvero l'con protagoniste le plusvalenze portate a termine negli ultimi anni dalla Juventus, si prende unaaver raccolto svariato materiale in duedifferenti. Adesso i pm si concentreranno sull'esaminare tutte le carte sequestrate e, soprattutto, andranno alla ricerca del documento relativo a Cristiano Ronaldo, noto anche come "la carta che non dovrebbe esistere", citando una frase Chief Legal Officer bianconero Cesare Gabasio. Per il club bianconero, ad ogni modo, oggi sarà una giornata molto importante, siccome il club dovrà fornire tutti gli aggiornamenti necessari alla Covisoc che alla Procura della FIGC per il prossimo step delle indagini.

