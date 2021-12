Dl Fiscale | AssoProfessioni e Confassociazioni | estendere abilitazione visto conformità

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Labitalia) - Il segretario generale di, Roberto Falcone, e il presidente di, Confederazioni nazionali delle associazioni professionali, Angelo Deiana hanno inviato una nota a firma congiunta, al Ministro dell'economia e finanze, Daniele Franco, per ribadire "la necessità e l'urgenza di provvedere all'estensione dell'aldianche ai Revisori legali e Tributaristi qualificati di cui alla Legge n. 4/2013 e certificati ai sensi delle norma Uni 11511". I due firmatari sottolineano "una grave ingiustizia relativa al dl, n. 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili approvato, in prima lettura, dal Senato nei giorni ...