Calciomercato Milan: Milenkovic o Luiz Felipe con i soldi della Champions (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'accesso agli ottavi di Champions League garantirebbe al Milan nuova forza economica: Milenkovic o Luiz Felipe gli obiettivi Per la gloria e per il mercato. Domani sera il Milan nella notte di Champions contro il Liverpool si gioca una grande fetta del proprio cammino europeo ma non solo. Come riporta infatti la Gazzetta dello Sport accedere agli ottavi di finale della competizione avrebbe un beneficio anche dal punto di vista economico. Quasi dieci milioni arriverebbero dal bonus Uefa (9,6 per l'esattezza), a cui andrebbe aggiunta la quota del market pool (una cifra dipendente dal numero di partite giocate in Champions in rapporto alle altre squadre italiane), e l'incasso al botteghino. Con San Siro aperto per metà con l'Atletico ...

