Cagliari-Torino | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ile isue Sky di, match della sedicesima giornata di. Scontro delicatissimo per i sardi che in caso di mancata vittoria rischiano davvero grosso in chiave retrocessione, mentre gli ospiti cercano punti della tranquillità in un avvio di stagione molto altalenante. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di lunedì 6 dicembre, chi riuscirà a vincere?sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Manuel Pasqual e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti. SportFace.