Cagliari-Torino, i 21 convocati di Juric: out Singo e Belotti, torna Ansaldi (Di lunedì 6 dicembre 2021) La lista dei convocati scelti da Ivan Juric per Cagliari-Torino, sedicesima giornata della Serie A 2021/2022. I granata dovranno fare a meno di Wilfried Singo e Andrea Belotti, il primo espulso e il secondo infortunato. Di ritorno invece Cristian Ansaldi, il quale probabilmente riprenderà il possesso della fascia sinistra dopo i guai all’altezza della coscia. Presenti inoltre Marko Pjaca e Antonio Sanabria, i due più pericolosi interpreti del reparto offensivo torinese; non mancheranno inoltre Tommaso Pobega e Josip Brekalo, anche loro ottimi interpreti per quanto concerne la fase propositiva. Di seguito tutti i calciatori granata chiamati in causa dall’allenatore croato, in vista del delicato match con gli isolani. convocati ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) La lista deiscelti da Ivanper, sedicesima giornata della Serie A 2021/2022. I granata dovranno fare a meno di Wilfriede Andrea, il primo espulso e il secondo infortunato. Di ritorno invece Cristian, il quale probabilmente riprenderà il possesso della fascia sinistra dopo i guai all’altezza della coscia. Presenti inoltre Marko Pjaca e Antonio Sanabria, i due più pericolosi interpreti del reparto offensivo torinese; non mancheranno inoltre Tommaso Pobega e Josip Brekalo, anche loro ottimi interpreti per quanto concerne la fase propositiva. Di seguito tutti i calciatori granata chiamati in causa dall’allenatore croato, in vista del delicato match con gli isolani....

MatteoBarzaghi : Darmian e Ranocchia. Difficile vederli prima del Cagliari. Più semplice tra Salernitana 17/12 e Torino 22/12. Poi d… - Toro_News : ??| CONVOCATI I 21 granata scelti da #Juric per #CagliariTorino. Presenti #Ansaldi e #Rodriguez, out #Linetty e… - infobeto_com : Italy Cagliari - Torino - 32Zeta : @perelaa Io l'avrei messa al posto di Cagliari Torino in prime time - sportface2016 : #CagliariTorino, i convocati di #Juric -