Beppe Grillo su Tim: "Scorporo rete è irrealistico, la soluzione è Cdp" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Beppe Grillo rompe un lungo silenzio che ha accompagnato le vicende turbolente del suo Movimento 5 stelle e sul suo blog scrive di Tim, un’azienda di cui parla “da oltre 30 anni”. Con un messaggio chiaro sui possibili sviluppi per l’azienda, su cui balla un progetto di opa di Kkr. “L’instabilità dell’azionariato di Telecom Italia ne pregiudica qualsiasi sviluppo di lungo termine e la espone a disegni finanziari strampalati, come lo Scorporo della rete, che la condanna a morte”. La storia recente di Telecom Italia, con gli avvicendamenti nella proprietà, spiega Grillo, è tutta caratterizzata da “scarsa propensione a capitalizzare la società”, con la conseguente “incapacità di sostenere gli investimenti necessari a competere su scala internazionale e ad attraversare congiunture difficili come quella ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021)rompe un lungo silenzio che ha accompagnato le vicende turbolente del suo Movimento 5 stelle e sul suo blog scrive di Tim, un’azienda di cui parla “da oltre 30 anni”. Con un messaggio chiaro sui possibili sviluppi per l’azienda, su cui balla un progetto di opa di Kkr. “L’instabilità dell’azionariato di Telecom Italia ne pregiudica qualsiasi sviluppo di lungo termine e la espone a disegni finanziari strampalati, come lodella, che la condanna a morte”. La storia recente di Telecom Italia, con gli avvicendamenti nella proprietà, spiega, è tutta caratterizzata da “scarsa propensione a capitalizzare la società”, con la conseguente “incapacità di sostenere gli investimenti necessari a competere su scala internazionale e ad attraversare congiunture difficili come quella ...

Advertising

beppe_grillo : Quale futuro per #Telecom Italia? - beppe_grillo : Il Blog di Beppe Grillo MAGAZINE: Novembre - Mov5Stelle : Rispetto a indiscrezioni che sono state diffuse, si precisa che non c’è stata nessuna lite tra i vertici del Movime… - youflavio : @beppe_grillo La TIM é come l'stato: Incapaci di tocarsi il naso con il dito. Meglio che si rompe in pezzi e che si… - cammarata_lee : @LGio75 @Raffael31870221 @beppe_grillo @GiuseppeConteIT @robertalombardi Sui gusti non discuto. -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Grillo Genova e i geni genovesi alla vigilia di un'era nuova La decrescita (se felice abbiamo tutte le ragioni per dubitarne) era stata propugnata oltre che dal genovese Beppe Grillo, anche da uno dei discendenti più nobili di quei grandi, il "marchese rosso", ...

Il fine settimana del tutti ... al 'centro' - di Giancarlo Infante contro Beppe Grillo ( CLICCA QUI ). In modo altrettanto scaramantico, Clemente ha ricordato la presenza delle 'truppe mastellate'. Quelle che gli hanno portato ancora più fama in aggiunta alla tanta ...

Quale futuro per Telecom Italia? - Il Blog di Beppe Grillo Blog di Beppe Grillo Quale futuro per Telecom Italia? Ascolta di Beppe Grillo – È da oltre 30 anni che parlo di Telecom. Per questo, voglio condividere con voi alcune considerazioni a riguardo. L’instabilità dell’azionariato di Telecom Italia ne pregiudi ...

Complotti e propaganda: la morsa della disinformazione Ascolta di Saverio Pipitone – «Basta un poco di zucchero e la pillola va giù», cantava Mary Poppins, nel film del 1964. A scrivere la canzone, e la colonna sonora, fu il paroliere Robert Sherman, insi ...

La decrescita (se felice abbiamo tutte le ragioni per dubitarne) era stata propugnata oltre che dal genovese, anche da uno dei discendenti più nobili di quei grandi, il "marchese rosso", ...contro( CLICCA QUI ). In modo altrettanto scaramantico, Clemente ha ricordato la presenza delle 'truppe mastellate'. Quelle che gli hanno portato ancora più fama in aggiunta alla tanta ...Ascolta di Beppe Grillo – È da oltre 30 anni che parlo di Telecom. Per questo, voglio condividere con voi alcune considerazioni a riguardo. L’instabilità dell’azionariato di Telecom Italia ne pregiudi ...Ascolta di Saverio Pipitone – «Basta un poco di zucchero e la pillola va giù», cantava Mary Poppins, nel film del 1964. A scrivere la canzone, e la colonna sonora, fu il paroliere Robert Sherman, insi ...