Siria | le esplosioni nella base Usa di Al Tanf a Homs

Advertising

Ric746 : Media siriani parlano di esplosioni all'interno della base USA di Al-Tanf in prossimità del confine tra #Siria ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Siria esplosioni

Open

La mappa Sempre secondo l Onu, i Paesi con il maggior numero di vittime legate alledi questi ordigni sono la(2729), l'Afghanistan (1474), il Mali (368), lo Yemen (350) e il Myanmar ...La nave operata da una compagnia israeliana fu colpita da duea luglio in cui morirono ... Quegli stessi droni avrebbero attaccato recentemente una base statunitense in, e anche in quel ...Il primo progetto ha lo scopo di assicurare medicine e accertamenti clinici a 150 malati cronici di Homs, in Siria. Dopo dieci anni di guerra ... nazione in cui anche a seguito della catastrofica ...Il primo progetto ha lo scopo di assicurare medicine e accertamenti clinici a 150 malati cronici di Homs, in Siria. Dopo dieci anni di guerra la popolazione continua a soffrire e a morire per l’aggrav ...