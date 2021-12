Serie C-Girone C, Palermo-Monopoli: dove vedere la gara in diretta tv e streaming (Di domenica 5 dicembre 2021) La sfida tra il Palermo di Giacomo Filippi e il Monopoli è in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera" Leggi su mediagol (Di domenica 5 dicembre 2021) La sfida tra ildi Giacomo Filippi e ilè in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera"

Advertising

PISAinVIDEO : Serie D girone E, anticipi della 12^ giornata: vincono San Donato Tavarnelle e Follonica Gavorrano - Mediagol : Serie C-Girone C, Palermo-Monopoli: dove vedere la gara in diretta tv e streaming - janvos6 : RT @USCatanzaro1929: ?? | MATCHDAY ?? @CalcioFoggiaoff ?? 17ª giornata ?? Serie C - Girone C ?? Stadio “Nicola Ceravolo” ?? Domenica 05 Dicem… - NotiziarioC : Il valore di mercato dei nove gironi di serie D: quasi 20 milioni il girone H! Chiude il gruppo G - NotiziarioC : I calciatori più preziosi della serie D: i primi venti di ogni girone -