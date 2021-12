Neonato abbandonato in strada: il pianto disperato attira l'attenzione dei passanti (Di domenica 5 dicembre 2021) Un Neonato è stato avvolto in una coperta e abbandonato in un passeggino in strada a pochi metri dalla villa comunale di Ponticelli, un quartiere di Napoli situato nella zona orientale della città. attirati anche dai suoi pianti... Leggi su europa.today (Di domenica 5 dicembre 2021) Unè stato avvolto in una coperta ein un passeggino ina pochi metri dalla villa comunale di Ponticelli, un quartiere di Napoli situato nella zona orientale della città.ti anche dai suoi pianti...

