NBA 2021-2022, i risultati della notte (5 dicembre): gli Spurs fermano Steph Curry. Cadono anche Nets, Heat e Clippers (Di domenica 5 dicembre 2021) Nella notte italiana si sono disputate 7 partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata. Cadono i Golden State Warriors e lo fanno rumorosamente, cedendo 107-112 ai San Antonio Spurs. Per San Antonio quarto successo consecutivo nella ricerca di raddrizzare una stagione nata storta, per Steph Curry e compagni, invece, quarto ko stagionale. Gli Spurs fanno la partita, sono sempre avanti, toccano il +22, ma rischiano grosso nel finale, quando i Warriors riescono addirittura a tornare avanti. Ma non basta, come non bastano i 27 punti di Steph Curry a evitare il ko.

