Musica | addio a Tony Santagata

Ultime Notizie dalla rete : Musica addio

E' morto improvvisamente Toni Santagata, cantante, cantautore, compositore, conduttore in radio e tv, popolarissimo negli anni '70 e '80, cabarettista famoso a Roma, protagonista di tante trasmissioni ...Leggi Anche, è morto Franco Cerri: tra i più grandi jazzisti italiani Santagata nel corso della sua carriera ha scritto anche alcune opere tra cui 'Padre Pio Santo della speranza'. L'ultima ...Questa mattina è venuto improvvisamente a mancare Toni Santagata, mentre si trovava in ospedale a Roma. Antonio Morese, questo il vero nome, originario di Sant’Agata di Puglia, aveva 85 anni ed è stat ...Protagonista di concerti in tutto il mondo, prese parte a Sanremo e Canzonissima. Era ricoverato da giorni in ospedale, aveva 86 anni ...