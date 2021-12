«Mi sono difeso a calci»: così Roberto Malaspina racconta l’aggressione con il coltello a New York (Di domenica 5 dicembre 2021) «Ero fuori da un locale con un amico. Siamo usciti, erano le undici. Tornavamo verso casa. Quello sconosciuto mi ha sorpreso e colpito alle spalle. Cinque, sei colpi. Io mi sono difeso con i piedi, a calci». Comincia così il racconto di Roberto Malaspina, 27enne italiano ferito a New York nell’aggressione che è costata la vita a Davide Giri, 30enne ingegnere di Alba. Malaspina ha parlato oggi con il Messaggero e Repubblica. Dopo il ricovero in ospedale ora è uscito dal reparto di terapia intensiva del Mount Sinai Morningside. «Non ho fatto nemmeno in tempo a percepirlo, e mi ha accoltellato sul fianco destro», dice. «Camminavo da un locale verso casa, lungo il Morningside Park. Questa persona è arriva da dietro e mi ha accoltellato ... Leggi su open.online (Di domenica 5 dicembre 2021) «Ero fuori da un locale con un amico. Siamo usciti, erano le undici. Tornavamo verso casa. Quello sconosciuto mi ha sorpreso e colpito alle spalle. Cinque, sei colpi. Io micon i piedi, a». Cominciail racconto di, 27enne italiano ferito a Newnelche è costata la vita a Davide Giri, 30enne ingegnere di Alba.ha parlato oggi con il Messaggero e Repubblica. Dopo il ricovero in ospedale ora è uscito dal reparto di terapia intensiva del Mount Sinai Morningside. «Non ho fatto nemmeno in tempo a percepirlo, e mi ha accoltellato sul fianco destro», dice. «Camminavo da un locale verso casa, lungo il Morningside Park. Questa persona è arriva da dietro e mi ha accoltellato ...

