Insigne meglio in campo che col cappotto cammello da maxiprocesso. Petagna invece… (Di domenica 5 dicembre 2021) Pareggiare quasi al fischio finale con il Sassuolo è una specie di dolore, perdere al Maradona contro l’Atalanta è un dolore al livello del mare che non vuol dire che non faccia male, però conserva in sé una sorta di bellezza. Ieri sera abbiamo provato dispiacere eppure non siamo stati troppo distanti dalla gioia. Sofferenza e felicità hanno viaggiato di pari passo nell’arco dei novanta minuti, sfiorandosi – in alcuni momenti – sovrapponendosi; soltanto al fischio finale il dolore ha vinto, ma ci ha lasciato in faccia e sul cuore una ferita sopportabile. Tutto questo è stato possibile perché il Napoli ieri sera ha giocato a pallone, così come ha fatto quasi sempre quest’anno. E ha giocato a pallone nonostante le numerose e importanti assenze, ha giocato a pallone modificandosi e andando a prendere il forte avversario sul suo terreno. Ieri sera l’Atalanta ha vinto con merito, ma se il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 dicembre 2021) Pareggiare quasi al fischio finale con il Sassuolo è una specie di dolore, perdere al Maradona contro l’Atalanta è un dolore al livello del mare che non vuol dire che non faccia male, però conserva in sé una sorta di bellezza. Ieri sera abbiamo provato dispiacere eppure non siamo stati troppo distanti dalla gioia. Sofferenza e felicità hanno viaggiato di pari passo nell’arco dei novanta minuti, sfiorandosi – in alcuni momenti – sovrapponendosi; soltanto al fischio finale il dolore ha vinto, ma ci ha lasciato in faccia e sul cuore una ferita sopportabile. Tutto questo è stato possibile perché il Napoli ieri sera ha giocato a pallone, così come ha fatto quasi sempre quest’anno. E ha giocato a pallone nonostante le numerose e importanti assenze, ha giocato a pallone modificandosi e andando a prendere il forte avversario sul suo terreno. Ieri sera l’Atalanta ha vinto con merito, ma se il ...

