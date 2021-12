GF Vip, critiche per il padre di Manuel Bortuzzo: all’amore non si comanda (Di domenica 5 dicembre 2021) all’amore non si comanda, noi lo sappiamo bene. Da quando Manuel Bortuzzo è entrato nella Casa del GF Vip 6, è stato al centro della questione “amorosa” con Lulù, la più piccola delle Principesse Selassiè. Molto sicuro lui, tanto fragile lei: quel che sembrava una coppia promettente si è tramutata in un disastro (e non splendido). C’è di più, però, perché i genitori di Manuel si sono intromessi nella vita sentimentale del figlio, e Franco Bortuzzo in particolare è finito nel mirino delle critiche. GF Vip 6, Franco Bortuzzo contro Lulù Selassiè In realtà, nessuno ha mai nascosto di non volere Lulù al fianco di Manuel. In più occasioni il padre, la madre e persino il migliore amico di Bortuzzo si sono ... Leggi su dilei (Di domenica 5 dicembre 2021)non si, noi lo sappiamo bene. Da quandoè entrato nella Casa del GF Vip 6, è stato al centro della questione “amorosa” con Lulù, la più piccola delle Principesse Selassiè. Molto sicuro lui, tanto fragile lei: quel che sembrava una coppia promettente si è tramutata in un disastro (e non splendido). C’è di più, però, perché i genitori disi sono intromessi nella vita sentimentale del figlio, e Francoin particolare è finito nel mirino delle. GF Vip 6, Francocontro Lulù Selassiè In realtà, nessuno ha mai nascosto di non volere Lulù al fianco di. In più occasioni il, la madre e persino il migliore amico disi sono ...

