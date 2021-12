Cosa vediamo stasera in tv? Ecco i programmi del 5 dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) Amici di Formato news, Ecco quelli che sono i nostri consigli, su una selezione di film e serie Tv da vedere stasera in tv, in prima serata, sui principali canali RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: RAI 2 e RAI 2 HD: N.C.I.S. New Orleans Ep. Illusioni Per gli appassionati delle serie TV d’azione, su Rai 2 e Rai 2 hd, andrà in onda stasera, un nuovo episodio della serie NCIS di New Orleans. In questa occasione, legata sempre alla fortunatissima serie tv statunitense, l’attenzione è incentrata sulla squadra del NCIS con sede a New Orleans. Anche qui, team del reparto speciale di investigazioni, lavora sotto copertura per catturare tutti i criminali che minacciano la sicurezza nazionale ed anche in questo caso, gli uomini di questa unità speciale, hanno accesso alle più moderne tecnologie. RAI 1 e ... Leggi su formatonews (Di domenica 5 dicembre 2021) Amici di Formato news,quelli che sono i nostri consigli, su una selezione di film e serie Tv da vederein tv, in prima serata, sui principali canali RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: RAI 2 e RAI 2 HD: N.C.I.S. New Orleans Ep. Illusioni Per gli appassionati delle serie TV d’azione, su Rai 2 e Rai 2 hd, andrà in onda, un nuovo episodio della serie NCIS di New Orleans. In questa occasione, legata sempre alla fortunatissima serie tv statunitense, l’attenzione è incentrata sulla squadra del NCIS con sede a New Orleans. Anche qui, team del reparto speciale di investigazioni, lavora sotto copertura per catturare tutti i criminali che minacciano la sicurezza nazionale ed anche in questo caso, gli uomini di questa unità speciale, hanno accesso alle più moderne tecnologie. RAI 1 e ...

