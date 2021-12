Mercato Lazio | idea Botheim per il vice Immobile concreta

Leggi su footdata

(Di sabato 4 dicembre 2021) Lasta aspettando la finestra diinvernale per andare a rinforzare la rosa. Le voci che parlano di un Tare interessato ad Erikdel Bodo/Glimt non sono più una novità. Ad inizio anno nuovo il ds proverà a piazzare Muriqi (mai stato decisivo negli schemi tattici di Sarri nonostante le belle parole in precampionato) per fare spazio al ventunenne attaccante: 21 gol e 9 assist in 43 partite disputate in meno di un anno con la maglia del Bodo. Il suo cartellino costa, ma è in scadenza a dicembre 2022, cosa che potrebbe favorire la trattativa. In Norvegia si sono resi conto della crescita die sanno già che prima o poi partirà per una grande squadra. Lo stesso capitano della squadra, Berg, ne ha tessuto le lodi in una recente dichiarazione: «Probabilmente è uno dei migliori acquisti di sempre del ...