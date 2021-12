Genoa, Shevchenko: “Sapevo delle difficoltà, ma così tanti infortuni no” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Prima di venire qui Sapevo delle difficoltà che avrei incontrato. Però non mi aspettavo così tanti infortuni che ci penalizzano tantissimo”. così Andij Shevchenko, tecnico del Genoa, alla vigilia della sfida contro la Juventus a Torino. “La Juve resta sempre una grande squadra con tanti campioni che dimentica le sconfitte velocemente avendo una rosa importante. Si è ripresa subito. Allegri è un grande allenatore, i suoi numeri lo dimostrano. E’ un motivatore e sa gestire il gruppo anche nei momenti difficili”, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) “Prima di venire quiche avrei incontrato. Però non mi aspettavoche ci penalizzanossimo”.Andij, tecnico del, alla vigilia della sfida contro la Juventus a Torino. “La Juve resta sempre una grande squadra concampioni che dimentica le sconfitte velocemente avendo una rosa importante. Si è ripresa subito. Allegri è un grande allenatore, i suoi numeri lo dimostrano. E’ un motivatore e sa gestire il gruppo anche nei momenti difficili”, ha concluso. SportFace.

Advertising

GenoaCFC : ???? #GenoaMilan 08/09: il ritorno del Principe #Milito, subito in gol. E in campo anche mister #Shevchenko. ?? Guar… - sportface2016 : #Genoa, #Shevhcenko: 'Sapevo delle difficoltò, ma così tanti infortuni no' #JuventusGenoa - Spazio_J : Shevchenko presenta la sfida: 'La Juve è sempre la Juve!' - - junews24com : Shevchenko: «La Juve dimentica subito le sconfitte. Allegri? Grande motivatore» - - infoitsport : Le probabili formazioni di Juventus-Genoa: Shevchenko con Ghiglione e Cambiaso sulle corsie -