F1: Verstappen, 'errore terribile, non so cosa sia successo, 3° posto deludente' (Di sabato 4 dicembre 2021) Jeddah, 4 dic. - (Adnkronos) - “E' stato un errore terribile. Ho fatto buone qualifiche, è stato difficile riscaldare le gomme, il passo però c'è. L'avevamo mostrato all'ultimo tentativo. Non so cosa sia successo esattamente. Stavo cercando di tenere la macchina in pista per concludere il giro, ma ho toccato il muro con la ruota posteriore e mi sono fermato". Queste le parole di Max Verstappen dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita alle spalle delle Mercedes. L'olandese della Red Bull ha commesso un errore nel suo ultimo tentativo, quando era al comando nei tempi parziali, finendo a muro. "La terza posizione è deludente considerato il giro che stavo facendo ma questo dimostra che la macchina è veloce. Vedremo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Jeddah, 4 dic. - (Adnkronos) - “E' stato un. Ho fatto buone qualifiche, è stato difficile riscaldare le gomme, il passo però c'è. L'avevamo mostrato all'ultimo tentativo. Non sosiaesattamente. Stavo cercando di tenere la macchina in pista per concludere il giro, ma ho toccato il muro con la ruota posteriore e mi sono fermato". Queste le parole di Maxdopo il terzonelle qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita alle spalle delle Mercedes. L'olandese della Red Bull ha commesso unnel suo ultimo tentativo, quando era al comando nei tempi parziali, finendo a muro. "La terza posizione èconsiderato il giro che stavo facendo ma questo dimostra che la macchina è veloce. Vedremo ...

