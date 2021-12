E’ un’Inter da trasferta: 18 gare consecutive a segno lontano dal Meazza (Di sabato 4 dicembre 2021) L’Inter di Simone Inzaghi è davvero eccellente in trasferta: i nerazzurri hanno inflitto un pesante 3-0 alla Roma nell’anticipo del sabato lanciando un segnale chiaro al campionato. Con la gara odierna dell’Olimpico sono 18 le volte consecutive in cui l’Inter va a segno lontano dal Meazza, eguagliando il record stabilito fra l’ottobre 1950 e il settembre 1951. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) L’Inter di Simone Inzaghi è davvero eccellente in: i nerazzurri hanno inflitto un pesante 3-0 alla Roma nell’anticipo del sabato lanciando un segnale chiaro al campionato. Con la gara odierna dell’Olimpico sono 18 le voltein cui l’Inter va adal, eguagliando il record stabilito fra l’ottobre 1950 e il settembre 1951. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : Inter-Brozovic, Natale con rinnovo? Vertice in arrivo e ottimismo per il sì: Inter-Brozovic, Natale con rinnovo? Ve… - joe_tarallo : @RobMaida A me piacerebbe che si fischiasse ogni volta che l'Inter tocchi palla. Devono sentire la pressione di gio… - lunaticdeb : RT @NumerINTERi: Ma veramente vi leggo preoccupati per la trasferta a Roma? Boh, sarò matto io ma questa #Inter mi sta gasando talmente t… - debfcim : RT @NumerINTERi: Ma veramente vi leggo preoccupati per la trasferta a Roma? Boh, sarò matto io ma questa #Inter mi sta gasando talmente t… - Way_Gh_ : RT @NumerINTERi: Ma veramente vi leggo preoccupati per la trasferta a Roma? Boh, sarò matto io ma questa #Inter mi sta gasando talmente t… -

Ultime Notizie dalla rete : un’Inter trasferta E' un'Inter da trasferta: nerazzurri a segno per la 18a volta consecutiva lontano da San Siro TUTTO mercato WEB