Diffidati Roma-Inter: i giallorossi a rischio squalifica in vista dello Spezia

La Roma si prepara al match contro l'Inter senza gli squalificati Abraham e Karsdorp, che da Diffidati hanno ricevuto un'ammonizione contro lo Spezia. Anche per questo motivo in casa giallorossa iniziano a guardare con preoccupazione alla lista dei calciatori a rischio squalifica. Sono tre i giallorossi Diffidati: Mancini, Cristante e Zaniolo, cioè tre titolarissimi che si preparano a scendere in campo contro l'Inter. E in caso di giallo sarebbero costretti a saltare il prossimo match contro lo Spezia.

