Devastante eruzione in Indonesia | un vulcano esplode e i residenti scappano – VIDEO

Advertising

SasyPanza : @GabrieleRiva5 Hai raccontato benissimo una malattia devastante, che come l'eruzione di un vulcano, con la sua lava… -

Ultime Notizie dalla rete : Devastante eruzione

NewNotizie

Di Redazione NN.it - 04/12/2021 Sono impressionanti, le immagini diramate su Twitter in merito ad una tremendache sta colpendo l'Indonesia. Il vulcano Semeru - nella provincia di Giava orientale - sembra essere esploso nella giornata di oggi. Nei video diramati, è possibile vedere i residenti fuggire ...Colto all'improvviso dalla, prima di provare a scappare ha stretto a sé una cassetta di legno con alcuni oggetti metallici, probabilmente ciò che aveva di più prezioso. E che ha finito per accompagnarlo nel ...Sono impressionanti, le immagini diramate su Twitter in merito ad una tremenda eruzione che sta colpendo l’Indonesia. Il vulcano Semeru – nella provincia di Giava orientale – sembra essere esploso nel ...Sullo scheletro mutilato scoperto sulla spiaggia antica della cittadina distrutta dall’eruzione del 79 d. C. una cassetta di legno che conteneva alcuni oggetti metallici: ora sarà analizzata in labora ...