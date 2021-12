Coronavirus: 54 nuovi casi in Maremma, tasso di positività al 6,7%. Ricoveri in calo (Di sabato 4 dicembre 2021) GROSSETO " Sono 54 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore (ieri 51), 28 dei quali nel comune capoluogo. E' quanto si legge sul report quotidiano della Asl. Tra le ore 14 del 3 dicembre e le ore 14 di oggi, 4 dicembre, sono stati processati 811 tamponi (ieri 701). Il tasso di positività (numero di nuovi casi/numero di tamponi ... Leggi su ilgiunco (Di sabato 4 dicembre 2021) GROSSETO " Sono 54 idiregistrati in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore (ieri 51), 28 dei quali nel comune capoluogo. E' quanto si legge sul report quotidiano della Asl. Tra le ore 14 del 3 dicembre e le ore 14 di oggi, 4 dicembre, sono stati processati 811 tamponi (ieri 701). Ildi(numero di/numero di tamponi ...

Advertising

cronaca_news : Coronavirus Italia, bollettino 4 dicembre: 16.632 nuovi positivi e 75 morti, coppia centenaria alla terza dose… - ReggioPress : Coronavirus, sono 123 i nuovi casi in provincia di Reggio Emilia - infoitinterno : Coronavirus, 829 nuovi contagi e cinque decessi in Fvg - infoitinterno : Fvg, il bollettino sui nuovi casi di coronavirus in regione - infoitinterno : Coronavirus in Fvg, 829 nuovi casi e 5 decessi -