Bergamo e i collegamenti con l’Europa | Sonzogni | “Le modalità di transito da non perdere”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 4 dicembre 2021). “Le cose accadono perché si fanno delle scelte o perché non si fanno più determinate scelte e noi dobbiamo prepararci a questo nuovo scenario del sistema autostradale” inizia così la spiegazione di Felice, architetto e già assessore provinciale alla mobilità, nello spiegare il futuro della mobilità bergamasca collegata alle grandi arterie europee. La sua analisi nasce dalla Commissione mobilità e infrastrutture di Aci, che presiede. Un gruppo di lavoro voluto da Valerio Bettoni, presidente dell’Aci orobica.rischia di essere tagliata fuori dai grandi corridoi europei di collegamento? Per rispondere a questa domanda non dobbiamo porci solamente nella visione dei trasporti, ma anche in quella territoriale. Bisogna avere ben chiaro la scala e le relazioni che ci interessano e che possano ...