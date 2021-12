Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento sulle loro orme: età, cosa fa (Di sabato 4 dicembre 2021) I suoi genitori sono famosissimi e fanno spesso parlare di sé in televisione. figlia e nipote d’arte, Anna Lou Castoldi è nata dalla relazione tra Asia Argento (figlia del celebre regista Dario Argento, il Maestro del brivido) e Marco Castoldi, che tutti conosciamo come Morgan. Naturalmente il mondo del cinema e della televisione la circonda, e infatti sembra indirizzata proprio verso quella strada. Il suo debutto davanti le camere da presa è avvenuto alla tenera età di 13 anni, quando aveva recitato in Incompresa. Ma oltre al cinema, c’è molto altro nella vita della giovanissima ragazza. Infatti è un’amante dello sport, in particolare della boxe, della musica (suona vari strumenti), e adora lo stile punk, come si vede dalle foto ... Leggi su tuttivip (Di sabato 4 dicembre 2021) I suoi genitori sono famosissimi e fanno spesso parlare di sé in televisione.e nipote d’arte,Louè nata dalla relazione tradel celebre regista Dario, il Maestro del brivido) e Marco, che tutti conosciamo come. Naturalmente il mondo del cinema e della televisione la circonda, e infatti sembra indirizzata proprio verso quella strada. Il suo debutto davanti le camere da presa è avvenuto alla tenera età di 13 anni, quando aveva recitato in Incompresa. Ma oltre al cinema, c’è molto altro nella vita della giovanissima ragazza. Infatti è un’amante dello sport, in particolare della boxe, della musica (suona vari strumenti), e adora lo stile punk, come si vede dalle foto ...

