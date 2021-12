Vivisection of a heart, Mesoglea: una confessione a cuore aperto (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Vivisection of a heart parla di quanto sia difficile aprirsi ed esprimere le proprie emozioni più recondite, nonostante la più sincera trasparenza” Fuori da venerdì 26 novembre un nuovo e meraviglioso capitolo firmato Mesoglea che anticipa l’uscita di un album. Vivisection of a heart è un pezzo che vede la produzione di Claudio Cupelli in arte Kupo e si caratterizza per il suo sapore intenso, viscerale, arricchito di distorsioni e suggestioni elettroniche. Lasciatevi trasportare in un mondo musicale ove si viene cullati fra l’irreale e una tenera disperazione, un mondo di mezzo che il nome Mesoglea annuncia a chi si avvicina a questo piccolo gioiellino artistico fatto di equilibri preziosi e atmosfere impalpabili avvolte da una nebbia silenziosa che trasporta sensazioni e profumi ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 3 dicembre 2021) “of aparla di quanto sia difficile aprirsi ed esprimere le proprie emozioni più recondite, nonostante la più sincera trasparenza” Fuori da venerdì 26 novembre un nuovo e meraviglioso capitolo firmatoche anticipa l’uscita di un album.of aè un pezzo che vede la produzione di Claudio Cupelli in arte Kupo e si caratterizza per il suo sapore intenso, viscerale, arricchito di distorsioni e suggestioni elettroniche. Lasciatevi trasportare in un mondo musicale ove si viene cullati fra l’irreale e una tenera disperazione, un mondo di mezzo che il nomeannuncia a chi si avvicina a questo piccolo gioiellino artistico fatto di equilibri preziosi e atmosfere impalpabili avvolte da una nebbia silenziosa che trasporta sensazioni e profumi ...

Lopinionista : Vivisection of a heart, Mesoglea: una confessione a cuore aperto - OltreleColonne : Vivisection of a heart è il nuovo singolo di Mesoglea - rdegiorgi53 : Vivisection of a heart è il nuovo singolo di Mesoglea -

Ultime Notizie dalla rete : Vivisection heart Vivisection of a heart, Mesoglea: una confessione a cuore aperto L'Opinionista Vivisection of a heart, Mesoglea: una confessione a cuore aperto "Vivisection of a heart parla di quanto sia difficile aprirsi ed esprimere le proprie emozioni più recondite, nonostante la più sincera trasparenza" Fuori ...

‘Vivisection of a heart’, nuovo singolo di Mesoglea Fuori da venerdì 26 novembre un nuovo e meraviglioso capitolo firmato Mesoglea che anticipa l’uscita di un album. ‘Vivisection of a heart’ è un pezzo che vede la produzione di Claudio Cupelli in arte ...

"Vivisection of a heart parla di quanto sia difficile aprirsi ed esprimere le proprie emozioni più recondite, nonostante la più sincera trasparenza" Fuori ...Fuori da venerdì 26 novembre un nuovo e meraviglioso capitolo firmato Mesoglea che anticipa l’uscita di un album. ‘Vivisection of a heart’ è un pezzo che vede la produzione di Claudio Cupelli in arte ...