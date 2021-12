"Una legge sul clima renderà le case più efficienti e abbasserà le bollette” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Come va dosata la cura per il rincaro dei prezzi dell’energia? Sul traguardo sono tutti d’accordo: migliorare l’efficienza energetica, far crescere le fonti rinnovabili, aumentare la capacità di accumulo, far salire la quota elettrica dei consumi energetici. Ma l’elemento critico resta il tempo. I danni da crisi climatica diventano di mese in mese più evidenti e l’accelerazione della corsa tecnologica in campo energetico rischia di tagliar fuori gli attardati. Quali strumenti vanno messi in campo per aumentare il passo? Una proposta è venuta dalla Conferenza nazionale sul clima promossa da Italy for climate: una legge sul clima per garantire l’obiettivo meno 55% di emissioni serra al 2030. Lo hanno già fatto Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Paesi che hanno progressivamente accelerato l’impegno ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Come va dosata la cura per il rincaro dei prezzi dell’energia? Sul traguardo sono tutti d’accordo: migliorare l’efficienza energetica, far crescere le fonti rinnovabili, aumentare la capacità di accumulo, far salire la quota elettrica dei consumi energetici. Ma l’elemento critico resta il tempo. I danni da crisitica diventano di mese in mese più evidenti e l’accelerazione della corsa tecnologica in campo energetico rischia di tagliar fuori gli attardati. Quali strumenti vanno messi in campo per aumentare il passo? Una proposta è venuta dalla Conferenza nazionale sulpromossa da Italy forte: unasulper garantire l’obiettivo meno 55% di emissioni serra al 2030. Lo hanno già fatto Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Paesi che hanno progressivamente accelerato l’impegno ...

Advertising

marcocappato : L'art. 1 della legge sul #suicidioassistito è stata approvata in Commissione alla Camera. Bene. è presto per sapere… - CarloCalenda : I giovani che lavorano guadagnano una miseria, con @Azione_it abbiamo presentato un emendamento alla legge di bilan… - Maxdero : ?? ALLA FINE È SUCCESSO. LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA È STATA APPROVATA IN CONSIGLIO, NONOSTANTE I NOSTRI VOTI CONT… - VincenzoDellOr2 : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: “Revisione delle aliquote, scaglioni, detrazioni, decontribuzione, estensione della no tax area sono nella… - BastianContro : RT @Gian_77_yyz: #disabilityday c'è una legge del 1989 per le barriere architettoniche. 1989. Siamo nel 2021, vogliamo iniziare a rispettar… -