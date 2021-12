Quella riforma del fisco che deciderà tra delinquenti e martiri (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ognuno di noi ha già i suoi guai. L’annosa questione della riforma delle tasse, con le polemiche che la impediscono, e chiunque abbia ragione, ce li moltiplica. Vi prego di decidervi. Ho estremo bisogno di sapere, prima di incontrare San Pietro, se sono stato un delinquente o un martire. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ognuno di noi ha già i suoi guai. L’annosa questione delladelle tasse, con le polemiche che la impediscono, e chiunque abbia ragione, ce li moltiplica. Vi prego di decidervi. Ho estremo bisogno di sapere, prima di incontrare San Pietro, se sono stato un delinquente o un martire.

