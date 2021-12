Pnrr: Finocchiaro, 'servirà concertazione tra poteri e tra pubblico e privato' (2) (Di venerdì 3 dicembre 2021) (Adnkronos) - "Inevitabilmente -prosegue Finocchiaro- dovranno avanzare forme nuove di concertazione mediante accordi e intese, che siano frutto di una interpretazione paritaria del principio cooperativo, e che rendano chiara e leggibile la rete istituzionale. La fiducia reciproca è collante essenziale di queste nuove relazioni. Si impone, poi, la necessità di collaborazione tra i soggetti pubblici, in specie i livelli regionali e di governo delle città e i soggetti privati: comunità, cittadini, imprese". "La sfida ambientale apre nuovi spazi di coinvolgimento delle comunità territoriali, e risulta necessario che a questo corrisponda un nuovo modello di amministrazione pubblica che sia quella dell' “amministrazione condivisa", non più esclusivamente fondata sul binomio tradizionale di comando e controllo e che investa sugli strumenti di costruzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) (Adnkronos) - "Inevitabilmente -prosegue- dovranno avanzare forme nuove dimediante accordi e intese, che siano frutto di una interpretazione paritaria del principio cooperativo, e che rendano chiara e leggibile la rete istituzionale. La fiducia reciproca è collante essenziale di queste nuove relazioni. Si impone, poi, la necessità di collaborazione tra i soggetti pubblici, in specie i livelli regionali e di governo delle città e i soggetti privati: comunità, cittadini, imprese". "La sfida ambientale apre nuovi spazi di coinvolgimento delle comunità territoriali, e risulta necessario che a questo corrisponda un nuovo modello di amministrazione pubblica che sia quella dell' “amministrazione condivisa", non più esclusivamente fondata sul binomio tradizionale di comando e controllo e che investa sugli strumenti di costruzione ...

