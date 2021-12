Napoli, molestie all'Università; sospeso un tecnico di laboratorio: «Mi ha palpeggiato» (Di sabato 4 dicembre 2021) Un tecnico di laboratorio dell?Università Federico II è stato sospeso. Su di lui pendono gravissime accuse di molestie mosse da una studentessa: le avrebbe accarezzato la schiena... Leggi su ilmattino (Di sabato 4 dicembre 2021) Undidell?Federico II è stato. Su di lui pendono gravissime accuse dimosse da una studentessa: le avrebbe accarezzato la schiena...

