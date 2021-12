Minacce dei no vax a Bonaccini (Di venerdì 3 dicembre 2021) BOLOGNA – . Ecco che cosa scrive su Facebook il presidente della Regione Emilia-Romagna: “Apprendo di nuove Minacce nei miei confronti da parte di gruppi no vax sui social. Non è la prima volta: chi ha argomenti discute, chi non ne ha minaccia e aggredisce. Ringrazio le autorità e le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Bonaccini e l’apertura degli stadi Il Pd vince in Emilia Romagna. Ecco i candidati più votati Bonaccini ha la polmonite Bonaccini contro le contraddizioni del Covid Bonaccini lascia la presidenza della Conferenza Regioni Bonaccini: “Il Pd non sia il partito della conservazione e guidi la svolta su semplificazione e green” Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) BOLOGNA – . Ecco che cosa scrive su Facebook il presidente della Regione Emilia-Romagna: “Apprendo di nuovenei miei confronti da parte di gruppi no vax sui social. Non è la prima volta: chi ha argomenti discute, chi non ne ha minaccia e aggredisce. Ringrazio le autorità e le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::e l’apertura degli stadi Il Pd vince in Emilia Romagna. Ecco i candidati più votatiha la polmonitecontro le contraddizioni del Covidlascia la presidenza della Conferenza Regioni: “Il Pd non sia il partito della conservazione e guidi la svolta su semplificazione e green”

Advertising

amnestyitalia : Janna Jihad, 15 anni, sta subendo minacce di morte e intimidazioni per il suo lavoro in difesa dei diritti umani ne… - teresadallanto1 : RT @piersticazzi: Le minacce dei Prelemi a Gaia per la data ?????? #gfvipparty - Lor623 : RT @piersticazzi: Le minacce dei Prelemi a Gaia per la data ?????? #gfvipparty - piersticazzi : Le minacce dei Prelemi a Gaia per la data ?????? #gfvipparty - effelina7155 : RT @matteo_1093: @dottorbarbieri @AlexBazzaro E infatti, visto che mi trovo nella fascia dei “maschi giovani” a rischio miocardite, vorrei… -