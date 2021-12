Migranti | Oim | flussi aumentati nonostante impatto pandemia

Advertising

inblu2000it : ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #Covid Preoccupa la variante #Omicron 2?? Politica Legge di bilanci… - OIMItalia : L'OIM, insieme a vari partner, sta intensificando le attività di assistenza rivolte ai migranti e rifugiati che si… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Oim

"La preoccupazione principale oggi - ha aggiunto - è il bisogno di integrare inel piano internazionale vaccinale. Nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro", ha aggiunto. . 3 ...Il Venezuela ha denunciato il presidente della Colombia, Iván Duque, davanti all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni () per frode aggravata utilizzandovenezuelani nel territorio del paese della Nuova Granada per ricevere ingenti somme di denaro per presunta assistenza a quella popolazione. Lo ha ..."La preoccupazione principale oggi - ha aggiunto - è il bisogno di integrare i migranti nel piano internazionale vaccinale. Nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro", ha aggiunto. (ANSA).Tuttavia, i 281 milioni di migranti internazionali nle mondo sono solo il 3,6% della popolazione mondiale Il World Migration Report 2022 pubblicato dall’ International Organization for Migration ...