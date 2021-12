Med: Draghi, 'impegno Italia in Maghreb e Sahel' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "L'Italia è fortemente impegnata anche nel resto del Maghreb. Continuiamo a sostenere la necessità di una più stretta collaborazione tra tutti i Paesi dell'area, per creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla stabilità. Siamo vicini alla Tunisia, come testimoniato dall'invio di vaccini per fronteggiare la pandemia. Siamo fiduciosi che il Paese supererà l'attuale stato di emergenza e farà fronte alle urgenze economiche e sociali. Deve individuare un percorso politico chiaro e condiviso che, dopo la nomina del nuovo Governo, possa far riprendere il funzionamento delle istituzioni, a partire dal Parlamento". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo alla Conferenza 'Rome Med-Mediterranean Dialogues'. "L'Italia è impegnata anche nel Sahel, dove abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "L'è fortemente impegnata anche nel resto del. Continuiamo a sostenere la necessità di una più stretta collaborazione tra tutti i Paesi dell'area, per creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla stabilità. Siamo vicini alla Tunisia, come testimoniato dall'invio di vaccini per fronteggiare la pandemia. Siamo fiduciosi che il Paese supererà l'attuale stato di emergenza e farà fronte alle urgenze economiche e sociali. Deve individuare un percorso politico chiaro e condiviso che, dopo la nomina del nuovo Governo, possa far riprendere il funzionamento delle istituzioni, a partire dal Parlamento". Così il presidente del Consiglio Mariointervenendo alla Conferenza 'Rome Med-Mediterranean Dialogues'. "L'è impegnata anche nel, dove abbiamo ...

