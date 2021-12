Manovra, Meloni: «Al ribasso, senza visione e non aiuta la crescita. Non serviva Draghi» (video) (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una Manovra «totalmente priva di visione» e che «lavora su una serie di compromessi al ribasso». Giorgia Meloni boccia la finanziaria del governo, sottolineando che «francamente penso che non servisse Mario Draghi per una Manovra di questo genere». Meloni: «Manovra senza visione: non lavora sulla crescita» Intervistata da Skytg24 – Live in Courmayeur, la leader di FdI ha chiarito che un risultato del genere era in fin dei conti facile da prevedere, perché il fatto che l’asticella degli obiettivi si abbassi «purtroppo accade sempre nei governi che mettono insieme maggioranze troppo distoniche». Ma oltre ai «compromessi al ribasso» c’è il fatto che la Manovra è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una«totalmente priva di» e che «lavora su una serie di compromessi al». Giorgiaboccia la finanziaria del governo, sottolineando che «francamente penso che non servisse Marioper unadi questo genere».: «: non lavora sulla» Intervistata da Skytg24 – Live in Courmayeur, la leader di FdI ha chiarito che un risultato del genere era in fin dei conti facile da prevedere, perché il fatto che l’asticella degli obiettivi si abbassi «purtroppo accade sempre nei governi che mettono insieme maggioranze troppo distoniche». Ma oltre ai «compromessi al» c’è il fatto che laè ...

Advertising

SecolodItalia1 : Manovra, Meloni: «Al ribasso, senza visione e non aiuta la crescita. Non serviva Draghi» (video)… - SkyTG24 : Giorgia #Meloni, ospite a #LiveIn2021, ha parlato di lavoro, fisco e manovra - GiorgiaPacione : ++MANOVRA: MELONI, DA MAGGIORANZA 5500 EMENDAMENTI, SI FANNO OSTRUZIONISMO DA SOLI++ - patriziarutigl1 : RT @SkyTG24: Manovra, Giorgia Meloni ospite a #LiveIn2021: 'Non pensavo servisse Draghi per una manovra del genere. Si lavora su compromess… - SkyTG24 : Manovra, Giorgia Meloni ospite a #LiveIn2021: 'Non pensavo servisse Draghi per una manovra del genere. Si lavora su… -