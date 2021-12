Incidente lungo la Telesina, coinvolte due auto: traffico in tilt (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente lungo la Telesina, al km 60, in prossimità dello svincolo per Campobasso, nel primissimo pomeriggio. coinvolte due auto nella carambola: una Renault Scenic, una Fiat Panda. Le cause che hanno portato allo scontro sono tutte da definire. Da valutare le condizioni delle persone coinvolte nello scontro. Sul posto i mezzi di soccorso e i Carabinieri che hanno provveduto a chiudere la strada per completare le operazioni nel modo migliore. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutola, al km 60, in prossimità dello svincolo per Campobasso, nel primissimo pomeriggio.duenella carambola: una Renault Scenic, una Fiat Panda. Le cause che hanno portato allo scontro sono tutte da definire. Da valutare le condizioni delle personenello scontro. Sul posto i mezzi di soccorso e i Carabinieri che hanno provveduto a chiudere la strada per completare le operazioni nel modo migliore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Incidente lungo la #Telesina, coinvolte due auto: traffico in tilt ** - infoitestero : Gessate. Grave incidente questa mattina lungo la Padana Superiore. Un’anziana è stata investita mentre attraversava… - UeT1982 : È successo questa notte all'altezza del casello di Orvieto, in direzione Roma, lungo l'Autosole. Secondo le prime r… - savonanews : Ancora un tir incastrato nell'entroterra: l'incidente ieri lungo la Sp 8 a Vezzi Portio (FOTO) - LaNotiziaQuoti : È di sette feriti, di cui uno in gravi condizioni, e sei auto coinvolte, il bilancio di un incidente stradale avven… -