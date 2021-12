Il bazooka di Draghi sulle rinnovabili (finalmente!) (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il sindaco di Ascoli Satriano, nel foggiano, aveva mostrato il petto gonfio: “E’ uno scempio, dovranno passare sul mio cadavere”. A Cerignola le autorità locali non s’erano neppure dovute scomodare, visto che a bloccare preventivamente l’installazione di due impianti fotovoltaici, facendo seguito a un parere del Comitato regionale per la valutazione d’impatto ambientale, era stata la giunta Emiliano. A Montemilone, in provincia di Potenza, era invece intervenuto il Comitato tecnico regionale per l’ambiente della Basilicata a fermare i lavori chiedendo maggiori documentazioni per ottenere un’autorizzazione che poi il Tar aveva ritenuto non necessaria, con una sentenza che però il Consiglio di stato aveva infine ribaltato. Ecco, lo sviluppo delle rinnovabili in Italia passa anche da qui: da questo pantano di localismi e bizantinismi burocratici. E siccome è da qui che ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il sindaco di Ascoli Satriano, nel foggiano, aveva mostrato il petto gonfio: “E’ uno scempio, dovranno passare sul mio cadavere”. A Cerignola le autorità locali non s’erano neppure dovute scomodare, visto che a bloccare preventivamente l’installazione di due impianti fotovoltaici, facendo seguito a un parere del Comitato regionale per la valutazione d’impatto ambientale, era stata la giunta Emiliano. A Montemilone, in provincia di Potenza, era invece intervenuto il Comitato tecnico regionale per l’ambiente della Basilicata a fermare i lavori chiedendo maggiori documentazioni per ottenere un’autorizzazione che poi il Tar aveva ritenuto non necessaria, con una sentenza che però il Consiglio di stato aveva infine ribaltato. Ecco, lo sviluppo dellein Italia passa anche da qui: da questo pantano di localismi e bizantinismi burocratici. E siccome è da qui che ...

