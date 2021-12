«I tifosi inglesi strapparono al padre un bambino sulla sedia a rotelle per sfondare i tornelli» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un comportamento criminale senza precedenti a Wembley, combinato con “l’incapacità collettiva di prevedere il rischio” delle autorità ha trasformato la finale degli Europei in “una zona di guerra”. Lo ha stabilito un’indagine indipendente di quattro mesi firmata da Louise Casey sui disordini che “solo per caso non provocarono feriti gravi e morti”. C’è scritto nero su bianco in un rapporto di 129 pagine che esplora come “il nostro più grande evento di calcio degli ultimi 55 anni” sia diventato “una fonte di vergogna nazionale”. C’è un po’ di tutto nel rapporto. Si racconta persino di un bambino su sedia a rotelle strappato al padre e usato per entrare allo stadio da uno mascherato da steward. Duemila tifosi senza biglietto hanno preso d’assalto Wembley quel giorno, in 17 diversi punti di ingresso. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un comportamento criminale senza precedenti a Wembley, combinato con “l’incapacità collettiva di prevedere il rischio” delle autorità ha trasformato la finale degli Europei in “una zona di guerra”. Lo ha stabilito un’indagine indipendente di quattro mesi firmata da Louise Casey sui disordini che “solo per caso non provocarono feriti gravi e morti”. C’è scritto nero su bianco in un rapporto di 129 pagine che esplora come “il nostro più grande evento di calcio degli ultimi 55 anni” sia diventato “una fonte di vergogna nazionale”. C’è un po’ di tutto nel rapporto. Si racconta persino di unsustrappato ale usato per entrare allo stadio da uno mascherato da steward. Duemilasenza biglietto hanno preso d’assalto Wembley quel giorno, in 17 diversi punti di ingresso. ...

