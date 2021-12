Giulia De Lellis, a Uomini e Donne il retroscena sul matrimonio con Andrea Damante: la reazione di Maria De Filippi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne e racconta un retroscena sul matrimonio con Andrea Damante. Immediata la reazione di Maria De Filippi. L’influencer è in studio in occasione della presentazione del libro di Raffaella Mennoia “Cupido spostati”, in cui si parla della storia di una coppia amatissima. «Sto bene. È molto emozionante per me essere qua. Lavoro tantissimo, ma ormai è la mia vita e mi piace. Quando ho un momento libero mi piace trascorrerlo in famiglia», afferma Giulia De Lellis. Poi rivolgendosi a Raffaella: «Cosa hai combinato con questo libro? Ormai sono passati cinque anni». Giulia De Lellis e il ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 3 dicembre 2021)Detorna ae racconta unsulcon. Immediata ladiDe. L’influencer è in studio in occasione della presentazione del libro di Raffaella Mennoia “Cupido spostati”, in cui si parla della storia di una coppia amatissima. «Sto bene. È molto emozionante per me essere qua. Lavoro tantissimo, ma ormai è la mia vita e mi piace. Quando ho un momento libero mi piace trascorrerlo in famiglia», affermaDe. Poi rivolgendosi a Raffaella: «Cosa hai combinato con questo libro? Ormai sono passati cinque anni».Dee il ...

