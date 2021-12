Firenze | coniugi uccisi dall' ex fidanzata del figlio | a processo la 37enne albanese

Advertising

La scomparsa deiPasho, in Italia per salutare il figlio Taulant, che sarebbe uscito dal carcere dila mattina del 2 novembre del 2015, venne denunciata dalla figlia della coppia, ...... suoi connazionali e genitori del suo ex fidanzato Taulant Pasho, sarà processata dal Tribunale diper duplice omicidio volontario, occultamento e vilipendio di cadaveri. I...Sarà processata dal Tribunale di Firenze per duplice omicidio volontario, occultamento e vilipendio di cadaveri, la 37enne albanese Elona Kalesha, accusata di ...La donna accusata dell'omicidio volontario dei coniugi albanesi Shpetim e Teuta Pasho è stata rinviata a giudizio ...