Eriksen e Kjaer | l’incredibile filo rosso che li unisce nel destino

Quella che unisce Christian Eriksen e Simon Kjaer è senz'altro una delle pagine più emozionanti e intense di questo 2021. Impossibile non tornare con la memoria allo scorso 12 giugno, al minuto 43 di un Danimarca-Finlandia sino a quel momento piuttosto anonimo. Poi il buio, violento e avvolgente: il centrocampista dell'Inter si accascia sul prato, vittima di quel che si capirà immediatamente sia un arresto cardiaco. Ed è in quegli attimi, interminabili, che emersero con forza prorompente l'umanità e la lucidità del difensore del Milan. Comportamento esemplare che ha meritato elogi e riconoscimenti da chiunque nel mondo del calcio e non solo, un valore ben ...

